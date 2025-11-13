CAF firma convenio con Ecuador para destinar 450.000 dólares en desarrollo productivo

El monto del convenio no reembolsable asciende a 450.000 dólares, según confirmó a EFE la CAF.

El acuerdo fue firmado el miércoles en Quito entre el ministro de Producción ecuatoriano, Luis Jaramillo, y el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, durante el lanzamiento del II Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se realizará en enero de 2026 en Panamá.

La cartera de Estado señaló que el acuerdo "marca un hito" en el fortalecimiento del sector productivo nacional y en la construcción de una política pública orientada a modernizar el modelo económico nacional, impulsar la productividad y potenciar el posicionamiento del país en los mercados internacionales.

Esta estrategia permitirá identificar sectores con alto potencial de diversificación, diagnosticar restricciones al crecimiento y fortalecer las capacidades técnicas de la cartera de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y también de otras instituciones públicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, buscará promover políticas basadas en la evidencia, la innovación y la sostenibilidad y su desarrollo tendrá el acompañamiento técnico del Growth Lab de Harvard.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La estrategia se implementará con un enfoque territorial, considerando las vocaciones productivas de cada provincia y priorizando aquellas con mayores índices de desnutrición crónica infantil, articulando el desarrollo económico con los objetivos sociales del Gobierno", añadió el ministerio.