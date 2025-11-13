Capturados en Colombia dos británicos pedidos en extradición por narcotráfico

Los capturados, requeridos en extradición por una corte de Birmingham (Inglaterra), son señalados de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de cocaína, armas, marihuana, heroína y anfetaminas, así como a actividades de lavado de activos y testaferrato, y contaban con circular roja de Interpol, agregó la información.

Según las investigaciones, esta red realizaba envíos de cocaína hacia el Reino Unido utilizando Panamá y República Dominicana como puntos de tránsito y actuando como enlace de la mafia irlandesa en Colombia.

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tiene fuerte presencia en los municipios de Mutatá (Antioquia) y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

El Gobierno colombiano inició conversaciones con esa banda criminal en septiembre en Doha con un acuerdo que contempló una etapa inicial de "construcción de confianza" y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera ese grupo.

