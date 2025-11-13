Costa Rica e Israel cierran negociaciones y firmarán pronto un Tratado de Libre Comercio

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica informó en un comunicado que se consiguió el "cierre técnico" de las negociaciones del TLC lanzadas en 2023 y destacó que el tratado permitirá "fortalecer y diversificar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países".
"Este TLC permitirá profundizar los vínculos económicos y abrir nuevas oportunidades de empleo y prosperidad, aprovechando la clara complementariedad entre la oferta tecnológica e innovadora de Israel y las capacidades de Costa Rica en agricultura de alta calidad, manufactura avanzada y servicios de tecnología de la información", indicó el Ministerio de Comercio Exterior costarricense.
La entidad agregó que en la actualidad se llevan a cabo "los trabajos necesarios para proceder con la firma y posterior presentación ante la Asamblea Legislativa" para su ratificación.
Datos del ministerio indican que durante el último decenio el comercio total de bienes entre Costa Rica e Israel fue de 49 millones en promedio, con un crecimiento anual medio de 8,7 %.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Durante los últimos meses grupos pro Palestina y contra la guerra en Gaza, se han manifestado en las calles de San José y frente al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir que Costa Rica suspendiera las negociaciones del TLC con Israel.
El actual Gobierno de Costa Rica (2022-2026), encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, ya firmó un Tratado de Libre Comercio con Ecuador y otro con Emiratos Árabes Unidos.
Estos acuerdos comerciales se unieron a los que Costa Rica ya tenía vigentes con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana; la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Canadá, la Comunidad del Caribe (Caricom), Chile, China, Colombia, Corea del Sur, México, Panamá, Perú, Reino Unido y Singapur.