Cuatro hombres mueren durante un intercambio de disparos con la Policía de Jamaica

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades jamaiquinas, a eso de las 21.40 (del 01.40 GMT) del miércoles los cinco individuos estuvieron involucrados en el asesinato de un hombre en el distrito de Guy Hill.

Tras este suceso huyeron en un vehículo a Linstead, en Saint Catherine, y chocaron al tratar de esquivar a la Policía.

Al chocar, comenzaron a dispararle a los policías, por lo que los oficiales intercambiaron disparos, matando a cuatro de ellos y el quinto se escapó.

Dos de los individuos murieron en el Hospital Linstead.

La Policía logró recuperar dos de las armas que los sospechosos usaron en el tiroteo.

Por su parte, la Comisión Independiente de Investigaciones de la Policía de Jamaica se hará cargo de la pesquisa de este suceso.

Este es uno de los incidentes recientes y más violentos que ha tenido la Policía de Jamaica con sicarios.

El pasado 20 de octubre, otros tres hombres murieron en un intercambio a tiros con las autoridades locales, también en Linstead.

En aquel entonces, los sospechosos fueron identificados como Tyrese Wright, de 23 años; Rohan Barrett, de 24, y Davian Francis, de 25.