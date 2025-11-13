Cuba ataca al medio que publica el tipo de cambio informal y el sitio niega la acusación

"Se trata de un programa integral de guerra económica organizado, financiado y ejecutado directamente por el Gobierno de EE.UU.", aseguró el primer ministro de Cuba Miguel Marrero, a la vez que en los medios oficiales de la isla se desataba una nueva campaña contra El Toque, con sede en Miami.

El primer ministro aseguró que la tasa que publica diariamente El Toque es "una farsa" y "resultado de una burda manipulación".

Mientras la fija oficial es -desde 2022- de 1 dólar (USD) por 24 pesos cubanos (CUP) para personas jurídicas y de 1 USD por 120 CUP para personas físicas, El Toque situaba este jueves el cambio en 1 USD por 460 CUP.

La inmensa mayoría de las transacciones monetarias informales en la isla se rigen por El Toque o lo toman como referencia, lo que molesta enormemente al Gobierno porque dificulta sus planes para sanear la economía nacional, en una profunda crisis desde hace más de cinco años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La convivencia de tres tipos de cambio provoca serias distorsiones en la economía cubana y dificulta la solución de otros problemas macroeconómicos del país, como la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la dolarización, la escasez, el déficit o la descapitalización de los bancos estatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el editor jefe de El Toque, José Jasán Nieves, rechazó en declaraciones a EFE las acusaciones del oficialismo y las tachó de táctica de distracción.

"No existe tal cosa como 'terrorismo económico' ni somos mercenarios al servicio de nadie. Y no hemos participado en ninguna acción de tráfico de divisas ni evasión fiscal", afirmó.

Nieves explicó que en torno al 50 % del presupuesto anual de El Toque -que oscila, según sus propias afirmaciones, entre los 800.000 y el millón de dólares (691.000 y 863.000 euros)- proviene de la cooperación internacional estadounidense.

Además reconoció que El Toque ha recurrido a las remesas informales, como se apuntaba en medios oficiales, para "facilitar el acceso a fondos" a participantes en "programas de formación y diplomacia pública de la embajada de Estados Unidos en La Habana".

"Usamos para ellos los mismos mecanismos que usan los cubanos para enviar remesas a Cuba. Mecanismos que no pasan por el control del régimen", indicó Nieves.

Adujo que es la vía "más ventajosa para garantizar que los beneficiarios de programas de cooperación internacional y diplomacia pública reciban el dinero para sus proyectos", ya que la vía formal "supone que les sea convertido su dinero a las tasas irreales que mantiene" el Gobierno.

A juicio de Nieves, en el Gobierno cubano "están desesperados por conseguir un nuevo chivo expiatorio para desviar la atención de su estrepitoso fracaso y de la crisis en la que tienen sumido al país".

"Necesitan mostrarse como víctimas de alguna conspiración externa para no reconocer que su modelo es fallido", concluyó.

El Gobierno cubano anunció a finales de 2023 medidas para corregir las distorsiones en el mercado cambiario, pero por el momento no se ha aplicado ninguna. Incluso se avanzó para la segunda mitad de este año una nueva tasa "flotante" -sin especificar el modelo de tasa o el tipo de cambio oficial-, pero hasta el momento no se ha concretado.

Por el camino, el Gobierno cubano ha puesto en marcha un programa de dolarización parcial de la economía con el objetivo de generar ingresos en divisas con los que poder comprar en el exterior -Cuba importa el 80 % de lo que consume- y recapitalizarse.

En los últimos meses se han abierto decenas de tiendas estatales en dólares y la administración pública y las empresas estatales han empezado a cobrar en divisas por muchos de sus servicios.

El Toque ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones del Gobierno y explicado que la tasa de referencia se calcula con un algoritmo -sin intervención humana- que sigue anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, y filtra valores anómalos y extremos. Supervisa el proceso el reconocido economista cubano Pavel Vidal.

Varios economistas cubanos consultados por EFE consideran confiable el método, aunque con limitaciones (como recoger el valor de las ofertas y no de las transacciones finales, o emplear la mediana y no la moda como tasa).

El Toque ha sufrido varias campañas en su contra en la isla, una de las cuales llevó a la renuncia y salida del país de gran parte de la plantilla laboral que el medio aún tenía en Cuba tras una serie de citaciones de los periodistas con agentes de la Seguridad del Estado.