Desarticulan en Ecuador red con vínculos en España que enviaba droga a Europa y África

Los agentes realizaron esta madrugada ocho allanamientos simultáneos en los municipios de Samborondón, Naranjal y Daule, pertenecientes a la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y detuvieron a once personas, presuntos miembros de esta organización.

"Esta investigación, activa hace 3 años, involucraba una red de tráfico de drogas que movía cerca de 300 millones de dólares dentro de tres compañías exportadoras que pasaron de tener movimientos económicos mínimos a millonarios en poquísimo tiempo", señaló Reimberg en su cuenta de la red social X.

El ministro agregó que la droga había sido enviada a Bélgica, Países Bajos, España y Libia, en complicidad con otras once personas, ciudadanos albaneses y españoles, que también habrían sido detenidos en España.

"Acabaremos hasta con la ultima economía criminal. Iremos atrás de cada uno de quienes están atrás de estas estructuras", añadió.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.