Detienen en Argentina a líder narcotraficante con casi una tonelada de cocaína en su poder

"Brian Bilbao es el líder de una organización narcocriminal dedicada al bombardeo (lanzamiento de droga desde el aire) o a la construcción de pistas móviles para el aterrizaje de avionetas", afirmó este jueves en una rueda de prensa la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich.

Brian Bilbao, que era uno de los cinco hombres más buscados por las fuerzas de seguridad de Argentina, fue detenido el pasado martes tras intentar huir de un control carretero cerca de la localidad bonaerense de Pilar.

En la huida, la camioneta Ford Ranger en la que viajaba Bilbao chocó contra otro vehículo.

Al inspeccionar la camioneta, el personal de la Gendarmería detectó una gran cantidad de bultos que contenían 887 paquetes de cocaína, con un peso total de 956,9 kilos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según las autoridades argentinas, Bilbao es líder de una organización dedicada al "bombardeo aéreo de cocaína" en avionetas, una forma de traficar la droga, arrojándola en propiedades rurales para luego recogerla allí y distribuirla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación de esta banda se remonta a octubre de 2024, cuando la policía incautó una aeronave cargada con drogas en la provincia de Santa Fe, en el centro del país.

Tras la detención de Bilbao, se hicieron 21 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires, en los que se detuvieron a otras tres personas y se secuestraron ocho vehículos con material para "armar pistas de aterrizaje" móviles, indicó Bullrich.

"Es un golpe letal a la organización, más allá de que quedan algunas personas que todavía no han sido detenidas", sostuvo la ministra.