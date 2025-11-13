Dos fallecidos en Portugal después de que su vivienda se inundara por las lluvias

El oficial de Operaciones de la ANEPC, José Costa, precisó que las víctimas mortales son una pareja de la tercera edad, sin especificar sus años, que habrían fallecido durante esta mañana.

Según sus datos, las fuertes lluvias ocasionadas por la borrasca Claudia han provocado en las últimas horas "varios" daños en el territorio portugués, incluyendo en viviendas, vehículos y tejados de edificios; y han llevado a evacuar a nueve personas en diferentes localidades.

La región más afectada, añadió, es la península de Setúbal, donde se encuentra Seixal.

En declaraciones a periodistas, Joaquim Tavares, también de Protección Civil, explicó que la vivienda donde fallecieron las dos personas se encontraba en un terreno ilegal.

El IPMA ha colocado este jueves en amarillo el nivel de alerta en todos los distritos de Portugal (el primero en gravedad), a excepción del de Faro (sur del país), que se encuentra en rojo (el máximo nivel), por la intensidad de las lluvias.

Asimismo, hay alertas por fuertes vientos y oleaje marítimo.