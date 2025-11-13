El BCE dice a los bancos que no se confíen en las ayudas estatales en la próxima crisis

En el sexto foro de supervisión bancaria organizado por el BCE, Buch cuantificó que el apoyo presupuestario en la zona del euro durante la crisis de la pandemia de la covid-19 representó el 4 % del producto interior bruto (PIB), dos terceras partes de ese apoyo fueron ayudas directas a las empresas y a los trabajadores.

Los años posteriores las medidas presupuestarias para afrontar la subida de los precios de la energía fueron de una magnitud similar, añadió Buch.

Ahora es legítimo cuestionar, según Buch, si se producirá un apoyo político similar en una crisis futura dado el aumento del nivel de deuda y las fuertes presiones presupuestarias.

Los bancos deben protegerse de la próxima crisis con "posiciones de capital y liquidez fuertes, una gobernanza robusta, flexibilidad operativa y sistemas de tecnología de la información robustos", consideró Buch.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fortaleza cibernética y operativa debería ser una prioridad en la gestión de riesgo de los bancos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El BCE condujo en 2024 una prueba de resistencia a los ataques cibernéticos.

Los bancos en general están bien preparados para recuperarse de un ataque cibernético, pero hay áreas donde deben hacer más.

Las exposiciones a los proveedores de servicios externos se pueden convertir en una amenaza dado el aumento de los riesgos geopolíticos.

Los bancos deben evaluar ampliamente los riesgos antes de usar los servicios informáticos en la nube, por ejemplo.

Los ataques cibernéticos importantes a los bancos europeos se han duplicado los últimos años y se han vuelto más frecuentes y severos.

Casi todos los 113 bancos que el BCE supervisa directamente, que son los mayores de la zona del euro, han subcontratado a empresas externas funciones críticas.