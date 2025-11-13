El beneficio del banco brasileño Nubank creció 39,27 % hasta septiembre

La entidad, con operaciones en Brasil, Colombia y México, informó que en sus ingresos brutos sumaron 11.088,9 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, con un crecimiento del 30 % con respecto a los nueve primeros meses del año pasado.

Las ganancias en el tercer trimestre sumaron 783 millones de dólares, valor en un 18 % superior al del segundo trimestre y en un 39 % mayor que el del mismo período del año pasado.

Los ingresos en el tercer trimestre sumaron 4.173 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 39 % en la comparación con el mismo período de 2024.

Según el comunicado enviado al mercado, esos resultados permitieron que el retorno sobre el patrimonio neto (ROE) del banco pasara del 30 % en el tercer trimestre del año pasado hasta el récord del 31 % en el período entre julio y septiembre de este año.

El número de clientes del banco digital saltó un 16 % en el último año, hasta 127 millones a finales de septiembre (4,3 millones de nuevos clientes), de los cuales 110,1 millones en Brasil, 13,1 millones en México y 3,8 millones en Colombia.

"Esa expansión refuerza la posición de Nubank como la plataforma de servicios financieros líder en América latina y una de las principales fintechs a nivel global. En Brasil, Nubank ya es la tercera mayor institución financiera en número de clientes", informó la entidad en su comunicado.

Además, la cartera de créditos del banco saltó un 42 % en un año, hasta 30.400 millones de dólares a finales de septiembre.

Por su parte, la tasa de impago, referente a créditos sin pagar vencidos hace más de 90 días, bajó desde el 7,2 % en septiembre del año pasado hasta el 6,8 % en el mismo mes de este año.

"Mantuvimos nuestra fuerte trayectoria de crecimiento, ampliando la base de clientes hasta 127 millones y manteniendo una tasa de actividad superior al 83 %. Eso impulsó los ingresos y las ganancias a valores récords en el tercer trimestre", afirmó el presidente y fundador de Nubank, David Vélez.

La entidad reconoció que el proceso para obtener la licencia para operar en Estados Unidos, solicitada en septiembre de este año, puede demorar debido a la complejidad de los trámites en la mayor economía mundial y que no es esperado para 2026.