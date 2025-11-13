El cierre federal costó 15.000 millones de dólares semanales a EEUU, según la Casa Blanca

El jefe del organismo asesor de la Casa Blanca estimó además que unos 60.000 trabajadores no federales perdieron sus empleos debido al impacto económico de la paralización gubernamental, que terminó este miércoles -luego de un récord de 43 días- tras la aprobación de un nuevo presupuesto provisional hasta el 30 de enero próximo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) ya había pronosticado hace unas semanas que la ausencia de salarios abonados a los empleados federales, así como el cese de subsidios como el programa de ayuda alimentaria SNAP, podría costarle a la economía estadounidense hasta 14.000 millones de dólares.

"Aunque la mayor parte de la caída del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre 7.000 y 14.000 millones de dólares en 2025 no se recuperarán", vaticinó la entidad independiente.

El PIB estadounidense creció un 0,9 % entre abril y junio pasados, según el dato revisado publicado en septiembre por el Buró de Análisis Económico (BEA), después de una contracción del 0,5 % del primer trimestre, la primera caída en tres años.

La paralización de las funciones del BEA y el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) durante el cierre imposibilitó la recopilación de datos frescos sobre la marcha de la economía, lo que podría dificultar el cálculo oficial de las pérdidas.

El Gobierno estadounidense vuelve gradualmente a la normalidad este jueves, cuando más de 730.000 empleados suspendidos comienzan poco a poco a regresar a sus puestos, mientras que los más de 600.000 funcionarios esenciales que trabajaron sin sueldo ya tienen una fecha concreta para recibir las nóminas atrasadas.

La Casa Blanca también aseguró que los aproximadamente 42 millones de beneficiarios del programa SNAP comenzarán a ver sus pagos "en las próximas horas".