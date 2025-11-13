El Congreso de Perú aprueba un convenio que elimina la doble tributación con Reino Unido

El Parlamento peruano dio su aprobación al "convenio entre Perú y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para eliminar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital para prevenir la evasión y la elusión fiscal", documento firmado originalmente en Londres el pasado 20 de marzo.

La resolución lleva la firma del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi; y del segundo vicepresidente del Congreso, Waldermar Cerrón, según informó la agencia estatal de noticias Andina.

Esta decisión del Legislativo ha sido comunicada al presidente interino, José Jerí, y al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para su promulgación.