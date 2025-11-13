Mundo
13 de noviembre de 2025 - 00:20

El Congreso de Perú aprueba un convenio que elimina la doble tributación con Reino Unido

Lima, 12 nov (EFE).- El Congreso de Perú aprobó un convenio entre Perú y Reino Unido para eliminar la doble tributación sobre impuesto a la renta y ganancias de capital, de acuerdo a una resolución legislativa publicada este miércoles en la edición extraordinaria de la gaceta de normas del diario oficial El Peruano.

Por EFE

El Parlamento peruano dio su aprobación al "convenio entre Perú y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para eliminar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital para prevenir la evasión y la elusión fiscal", documento firmado originalmente en Londres el pasado 20 de marzo.

La resolución lleva la firma del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi; y del segundo vicepresidente del Congreso, Waldermar Cerrón, según informó la agencia estatal de noticias Andina.

Esta decisión del Legislativo ha sido comunicada al presidente interino, José Jerí, y al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para su promulgación.