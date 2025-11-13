El déficit comercial de Paraguay alcanzó los 791,1 millones de dólares en octubre

En su reporte de comercio exterior de octubre, el Banco Central de Paraguay (BCP) indicó que las exportaciones en los diez primeros meses del año aumentaron el 3,3% frente al mismo periodo del año anterior, cuando totalizaron 13.273,9 millones de dólares.

Por su parte, las importaciones hasta octubre en Paraguay fueron un 10 % superiores a los 13.607,7 millones de dólares observados en el mismo lapso de 2024.

La soja, con envíos por un valor de 2.275,7 millones de dólares entre enero y octubre pasado, lidera el listado de productos paraguayos exportados, pese a que sufrió una caída de un 26 % frente a los 3.073 millones de dólares que sumó en el mismo periodo de 2024.

A la oleaginosa le siguen la carne y la menudencia bovina, con ventas por 1.801,9 millones de dólares, el 24,1 % más que en el mismo lapso del año pasado.

Entre enero y octubre de 2025, Argentina fue el principal destino de las exportaciones paraguayas, con un valor de 2.941,1 millones de dólares; escoltado por Brasil, con despachos por 2.933 millones de dólares; y Chile, con 792,8 millones de dólares (8,8 %).

Por otro lado, las mayores importaciones hasta octubre fueron de máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, con 2.827 millones de dólares, el 25,7 % más que en 2024.

China fue el principal país de origen de las importaciones a Paraguay, con el 34,2 % de participación, que equivale a 5.003,6 millones de dólares; seguido por Brasil, con 3.420,2 millones de dólares (23,4 %); y Estados Unidos, con 945,3 millones (6,5 %).