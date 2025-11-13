El petróleo Brent sube un 0,48 % hasta los 63,01 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,30 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, donde experimentó una brusca caída de más del 3,75 %.

El Brent recuperó algo de terreno, tras haber registrado su precio más bajo desde el pasado 21 de octubre, mientras los inversores continúan con temores sobre un posible escenario de exceso de oferta en el mercado y sopesando los efectos de recientes sanciones contra la industria petrolera rusa sobre el mismo.

El 'oro negro' llegó a caer durante la sesión de este miércoles cerca de un 4 % después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciase que mantiene su previsión de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2025 sin cambios en 1,3 millones de barriles por día (mb/d), con una demanda total proyectada de 105,1 mb/d.