El PIB británico creció el 0,1 % en el tercer trimestre del año

El sector servicios, pulmón económico del país, creció solo el 0,2 %, mientras que el industrial descendió el 0,5 %, pero la construcción aumentó el 0,2 %, de acuerdo con los datos de la ONS, la primera estimación correspondiente al tercer trimestre del año.

La cifra pone de manifiesto las dificultades de la economía del país ya que en los tres meses anteriores el PIB creció solo el 0,3 %, en tanto que en los tres primeros meses el alza fue del 0,7 %.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, señaló que, en general, la debilidad de la economía se debió al sector industrial durante el trimestre y "en septiembre se registró una caída particularmente marcada en la producción de automóviles" a raíz de un ciberataque en el fabricante Jaguar Land Rover.

"El sector servicios fue el principal impulsor del crecimiento en el último trimestre, con un buen desempeño de los eventos en vivo (entretenimiento) y el comercio minorista", agregó.

Las cifras se conocieron antes de que la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presente a finales de mes en el Parlamento el muy esperado presupuesto del Estado.

La semana pasada, el Banco de Inglaterra decidió mantener los tipos de interés invariables en el 4 %, el nivel más bajo en más de dos años, al valorar que persisten las presiones inflacionarias en la economía.

Al término de una reunión, el comité de política monetaria del banco emisor inglés votó 5 a 4 a favor de no modificar el precio del dinero.

La inflación ha alcanzado su punto máximo y el riesgo de una continua inflación se ha visto atenuado, según el banco, que está atento a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en septiembre fue del 3,8 %, por encima del objetivo del 2 %.

El próximo 19 de noviembre se conocerá la cifra de inflación correspondiente a octubre.

Además de una inflación alta, el Reino Unido tiene un fuerte nivel de endeudamiento.

Según recientes datos facilitados por la ONS, la deuda neta acumulada del Reino Unido alcanzó en septiembre un 95,3 % del producto interior bruto (PIB), un punto porcentual más que en septiembre de 2024 y en niveles no vistos desde los años sesenta.