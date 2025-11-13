El presidente de la fundación conservadora de EE.UU. Heritage anima a disolver la UE

Roberts, considerado uno de los pensadores más influyentes en las ideas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado a Madrid para inaugurar el 27 Congreso Católicos y Vida Pública que organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

En un encuentro con la prensa, este historiador y politólogo aseguró que es "optimista sobre el futuro de Europa", pero que la realidad es muy deprimente en materia de libertades en la UE.

"No solo tenéis una gran centralización del poder nacional en la capital, sino que habéis entregado vuestra soberanía a una enfermedad supranacional, que es la Comisión Europea, y tenéis políticos por toda Europa que dicen que eso es bueno. Y nosotros pensamos ¿qué les pasa, cómo podemos ayudarles?".

Roberts señaló estar a favor del bréxit y de "un bréxit español" en caso de que la UE siga existiendo.

"Si queréis seguir en la UE, antes deberíais reformarla para no tener a una presidenta de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) que se comporta como la presidenta de Europa", añadió.

En su opinión, la mayoría de los españoles y de los europeos sufren de falta de libertad, de una economía sin sentido y de falta de energía "que provoca muertes por frío todos los inviernos por la locura de la Comisión Europea de la política de cero emisiones, que es peor el remedio que la enfermedad".

En materia de inmigración, Roberts apostó por tener unas fronteras seguras y atender las necesidades de los ciudadanos nacionales antes de aceptar inmigración económica, una postura que asegura está en perfecta consonancia con la Iglesia Católica y con el hecho de que los países tienen "la obligación moral de proteger sus fronteras, en primer lugar por el bien de los pobres del país".

El sistema de inmigración debe ser justo para todos, no solo para los inmigrantes, y este es un tema que no se puede ni abordar hasta que las fronteras estén aseguradas”, subrayó.

Roberts inaugura este jueves el Congreso Católicos y Vida Pública, con su ponencia 'Iluminando: recuperar la cristiandad con fervor y sin complejos' para promover la participación de los jóvenes católicos en el foro público.