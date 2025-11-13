Empleados de Starbucks inician huelga en EE.UU., en medio de una estancada negociación

Un millar de baristas se han acogido a una huelga indefinida en 65 establecimientos a lo largo de cuarenta ciudades del país, después de seis meses sin avances en la negociación para obtener mejores condiciones y salarios, indicó en una nota Starbucks Workers United (SWU).

La acción llega durante el conocido Red Cup Day, una jornada clave de ventas con la que Starbucks inaugura la temporada navideña. Según el sindicato, los empleados sindicalizados en 550 establecimientos se preparan para unirse si Starbucks no les ofrece un contrato "justo".

SWU señala que hace seis meses las conversaciones están paradas y que la empresa "rechazó ofrecer nuevas propuestas para abordar los reclamos de los trabajadores por más personal, salarios más altos y la resolución de cientos de cargos por prácticas laborales injustas".

Los delegados sindicales rechazaron en abril pasado una propuesta de contrato, al considerar que no mejoraba los salarios y beneficios en el primer año y no solucionaba la falta de personal, según la nota.

Starbucks, en declaraciones a los medios, minimizó el peso del sindicato dentro de su plantilla y el impacto de su acción iniciada hoy, tras asegurar que la empresa está dispuesta a negociar pero el sindicato no y al sostener que ya ofrece "el mejor trabajo minorista".

Un grupo de empleados hizo una protesta el pasado mes de mayo por el código de vestimenta impuesto por la empresa para llevar debajo del delantal verde y en diciembre de 2024 otro grupo de empleados se fue a huelga en cincuenta establecimientos de EE.UU.

Starbucks cerró su ejercicio fiscal el pasado septiembre y reportó una reducción de un 50 % en sus beneficios respecto al año anterior (hasta los 1.856 millones de dólares), pese a un aumento de un 3 % en su facturación (que alcanzó los 37.184 millones).

SWU ganó sus primeras elecciones sindicales en Búfalo (norte del estado de Nueva York) en diciembre de 2021 y desde entonces ha conseguido el derecho de representar a casi doce mil trabajadores repartidos por 528 locales de Estados Unidos.