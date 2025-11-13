Mundo
Enel ganó 5.703 millones de euros en los primeros nueves meses de 2025, un 4,5 % más

Roma, 13 nov (EFE).- La compañía energética italiana Enel registró un beneficio neto ordinario de 5.703 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un aumento del 4,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, según informó este jueves la empresa.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ordinario alcanzó los 17.262 millones de euros, un incremento del 0,9 % frente a 2024, a pesar de la disminución de márgenes en Italia, que fue "más que compensada por la contribución positiva de España y Colombia", explicó el grupo Enel en un comunicado.

"En general, en América Latina el buen desempeñó operativo compensó el efecto negativo de los tipos de cambio", detalla la nota.

En cuanto a los ingresos, estos alcanzaron los 59.702 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,6 % en comparación con los nueve primeros meses de 2024.

Sin embargo, la deuda financiera neta del grupo aumentó hasta 57.535 millones de euros, un 3,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, a causa de las inversiones en nuevas infraestructuras, el pago de dividendos, la recompra de acciones propias y operaciones extraordinarias.

Enel confirmó su guía para 2025, estimando que el ebitda ordinario se situará entre 22.900 y 23.100 millones de euros, mientras que el beneficio neto ordinario podría superar ligeramente el límite superior del rango previsto, entre 6.700 y 6.900 millones de euros.

El grupo calificó los resultados como "sólidos" y aprobó un anticipo del dividendo 2025 de 0,23 euros por acción, un 7 % más respecto a 2024, que se pagará a partir del 21 de enero de 2026.