España era de nuevo en septiembre el único país de la OCDE con un paro superior al 10 %

El desempleo bajó cinco décimas en septiembre en Finlandia al 9,6 %, y fue uno de los cuatro países de los 32 para los que la OCDE presentó este jueves los datos comparados en los que hubo un descenso ese mes junto a Colombia (tres décimas al 8,6 %), Austria (cuatro décimas al 5,5 %) y Dinamarca (tres décimas al 6,1 %).

En el caso de Colombia, esa tasa estaba rozando el mínimo del 8,5 % que se alcanzó en noviembre de 2015 en una serie histórica que comienza en 2001.

España, que lleva años como farolillo rojo del desempleo en la OCDE, con el 10,5 % fue uno de los 24 países en los que el paro se mantuvo estable en septiembre.

Hubo incrementos en Australia (dos décimas al 4,5 %), Hungría (también dos décimas al 4,5 %), Luxemburgo (tres décimas al 6,9 %) y Eslovenia (dos décimas al 3,1 %).

España con 3,1 puntos fue, tras Turquía y Grecia, el tercer país en el que hubo una mayor diferencia entre la tasa de paro de las mujeres (12,1 %) y el de los hombres (9 %).

En el otro extremo, en 20 países en septiembre el desempleo fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, sobre todo en Estonia, Bélgica y Finlandia.