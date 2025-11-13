España vuelve al tercer puesto de la OCDE en esperanza de vida tras el bache de la covid

En su informe Panorama de la Salud publicado este jueves, la OCDE destaca que la media de la esperanza de vida en los 38 países miembros de la organización fue de 81,1 años en 2023, nueve décimas más que en 2021.

En el caso de España, la progresión entre 2021 y 2023 fue de siete décimas, pero el incremento fue mucho más fuerte desde que tocó fondo en 2020 con 82,4 años.

El año en el que estalló la crisis de la covid, España pasó de la tercera posición que ocupaba en 2019, entonces por detrás únicamente de Japón y Suiza, a la octava.

En 2021 había recuperado tres posiciones, pero seguía teniendo por delante a Corea del Sur y Australia, a los que volvió a adelantar en 2023.

España presenta algunos de los mejores resultados de la OCDE pese a que no es un país modélico en ciertos factores de riesgo para la salud.

Por ejemplo, el porcentaje de fumadores está por encima de la media (19,8 % entre los mayores de 15 años, frente al 14,8 %) o el consumo de alcohol (11,1 litros per cápita al año, frente a 8,5).

Es verdad que el problema de la obesidad no está tan extendido (15 % de la población, frente al 19 % de media en la OCDE) y que el porcentaje de los que no hacen suficiente actividad física es igualmente menor (25 % en comparación con el 30 %).

Como en la mayor parte de los países, el cáncer es la segunda causa de mortalidad por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio, pero una de las peculiaridades de España es la fuerte diferencia entre hombres y mujeres.

La tasa de mortalidad del conjunto de la población española de 181 por cada 100.000 habitantes en 2023 está claramente por debajo de los 191 de la media de la OCDE, pero mientras la de las mujeres con 130 estaba entre las más bajas (151 de media), la de los hombres con 250 supera la media de la organización (245).

España dedica un 9,2 % de su producto interior bruto (PIB) a la sanidad, un porcentaje casi idéntico al 9,3 % del conjunto del 'club de los países desarrollados'.

En términos monetarios, el gasto por habitante es menor que la media, con 5.346 dólares en paridad de poder adquisitivo en España frente a 5.967, y sobre todo muy lejos de la cifra astronómica de 14.885 dólares en Estados Unidos, que en términos globales presenta unos indicadores de salud mediocres y una esperanza de vida de sólo 78,4 años.

España tiene muchas menos camas de hospital que la media (2,9 por cada 1.000 habitantes, frente a 4,2) y también está menos equipada en aparatos para pruebas de rayos X, resonancias magnéticas o tomografías (46 por millón de habitantes, frente a 51).

Las cosas son diferentes cuando lo que se compara es el personal sanitario.

En España hay 4,4 médicos en ejercicio por cada 1.000 habitantes, frente a 3,3 de media; 5,9 enfermeras frente a 9,2 (aunque en las cifras de España no se contabilizan las auxiliares de enfermería); 5,3 cuidadores de personas mayores, frente a 5 en la OCDE; o 123 farmacéuticos por cada 100.000 habitantes, comparados con 86.