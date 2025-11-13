Felipe VI destaca la "vocación de futuro" de la sociedad argentina

"Quiero trasladarles mi reconocimiento por el compromiso constante de la Unión Industrial Argentina con el desarrollo productivo, la innovación y el fortalecimiento de la industria nacional de su país", expresó el monarca español en su mensaje, leído durante la 31 Conferencia Industrial celebrada este jueves por la UIA en Buenos Aires.

En su mensaje a la mayor entidad patronal de Argentina, Felipe VI destacó que la UIA "ha conseguido promover políticas industriales de calidad, formar talentos y representar al sector en los principales foros internacionales".

"Esta nueva edición de la conferencia constituye una muestra clara del dinamismo, la capacidad de diálogo y la vocación de futuro que caracteriza a la sociedad argentina, y estoy convencido de que será un espacio enriquecedor y propio para el intercambio de ideas y la construcción de consensos", afirmó el rey.

En la jornada, que reunió a empresarios y representantes gubernamentales como el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, también se leyó un mensaje enviado por el papa León XIV.

