Fitch mantiene estable sus perspectivas económicas para Francia tras bajar su nota

En una nota publicada este jueves, Fitch señala que aunque "la incertidumbre política y de políticas públicas ha centrado la atención en las finanzas públicas de Francia", su análisis sobre el potencial de producción "apunta a una amplia estabilidad en el crecimiento durante los próximos cinco años".

En concreto, después de una progresión media del producto interior bruto (PIB) del 1,2 % entre 2015 y 2024, estima que será del 1,1 % entre 2025 y 2029, lo que "sitúa a Francia en mitad de la tabla entre las grandes economías europeas, con un crecimiento potencial superior al de Italia y Alemania".

En las previsiones que actualizó en agosto, Fitch revisó ligeramente a la baja las proyecciones para Francia, que anteriormente esperaba un incremento medio del PIB del 1,2 % en los cinco próximos años.

En cualquier caso, las proyecciones son superiores a las que la agencia de calificación anticipa para Alemania (0,7 %) e Italia (0,7 %), pero inferiores a las del Reino Unido (1,4 %), Suiza (1,5 %) y sobre todo España (2 %).

El pasado 12 de septiembre, Fitch rebajó la nota a la deuda francesa en un escalón, de AA- a A+ y lo justificó por "la fragmentación política" que lastra la economía.

"Esta inestabilidad -advertía- debilita la capacidad del sistema político para lograr una consolidación fiscal sustancial y hace poco probable" que el déficit se reduzca al 3 % del PIB en 2029, como es el compromiso del Gobierno.