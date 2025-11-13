Florida arresta a casi 230 migrantes, entre ellos presuntos "criminales sexuales"

La 'Operation Dirtbag' (Operación basura) adelantada en los últimos diez días deja un saldo de arrestos de 54 "depredadores sexuales", 164 "criminales sexuales", dos asesinos sentenciados, un condenado por narcotráfico y otros ocho "delincuentes atroces", expuso Madison Sheahan, subdirectora del ICE, en una rueda de prensa en Miami.

El operativo se enfocó en depredadores de niños, violadores y "violentos criminales" extranjeros con sentencias como agresión sexual de menores, violación, conducta lasciva, explotación infantil e intento de homicidio, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Aunque no se detalló la nacionalidad de todos los aprehendidos, el DHS compartió fotografías de cuatro cubanos, un venezolano y un ucraniano implicados en delitos sexuales a menores de edad.

Las detenciones las realizaron las autoridades de Florida, que lideran a nivel nacional los acuerdos 287(g) que permiten a agentes locales colaborar con el ICE en detenciones migratorias, señaló Sheahan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Gracias al liderazgo del gobernador (Ron) DeSantis, hemos conseguido establecer el tono para la nación al remover a lo peor de lo peor, hemos logrado asociarnos en una forma que puede ser un modelo para el resto del país", expresó la subdirectora del ICE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La funcionaria destacó que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Donald Trump, pues hay 335 acuerdos 287(g) para cooperar con el ICE y el estado ha abierto centros de detención para migrantes como 'Alligator Alcatraz' y 'Operation Depot'.

El pasado 26 de septiembre, más de 350 inmigrantes fueron detenidos tras un operativo de cuatro días de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés), y el vicegobernador, Jay Collins, reiteró que las autoridades estatales irán detrás de su estimado de 1,1 millones de indocumentados detenidos en el estado.

El Gobierno de Estados Unidos deportó a cerca de 400.000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración Trump, que comenzó el 20 de enero con la promesa de la mayor deportación de la historia, según el DHS, que prevé la expulsión de 600.000 en el primer año de gestión.