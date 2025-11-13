Fuerza Armada de Venezuela destruye materiales y equipos utilizados para la minería ilegal

A través de Instagram, el jefe militar precisó que durante una misión de patrullaje en una zona aledaña a una comunidad indígena, se hallaron ochocientos litros de gasolina, dos motores de succión de agua, 362 metros de manguera y otros materiales que fueron destruidos.

"Venezuela es tierra de paz, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario contra la depredación ambiental y la explotación minera ilegal, en pro de un medio ambiente saludable para el disfrute sano de esta y las futuras generaciones", aseguró Hernández Lárez.

Según un mapeo del Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), elaborado junto con la ONG SOS Orinoco, desde 2020 la minería aurífera ilegal ha deforestado un total de 2.240 hectáreas del Parque Nacional Yapacana, en Amazonas, lo que se ralentizó, sobre todo, el año pasado.

En los últimos años, la FANB ha ejecutado operativos en Yapacana que se han saldado con detenciones, la expulsión de miles de personas señaladas como "mineros ilegales", la incautación de enseres y equipos usados para la actividad y la destrucción de campamentos.

Sin embargo, SOS Orinoco advierte que la desforestación ha vuelto "a incrementarse en la segunda mitad de 2025, cuando -indicó- se ha evidenciado nuevas minas en la cima del cerro Yapacana".

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonia venezolana alberga "gran biodiversidad" y es "rica en recursos naturales, culturales y minerales", donde, además, hay "alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande" del país.