FundéuRAE: “contenedorizar”, mejor que “contenerizar”

Pese a ello, pueden verse en la prensa frases como las que siguen: “Es una plataforma abierta para contenerizar tu proyecto”, “Estos datos superan ampliamente el tráfico mínimo anual estipulado de toneladas sin contenerizar” o “Un 25 % de la ciudad está contenerizada”.

A partir del sustantivo “contenedor” y el sufijo “-⁠izar”, se ha creado “contenedorizar”, empleado en diversos ámbitos con sus correspondientes significados, según el “Diccionario panhispánico de dudas”: en logística, alude al almacenaje o transporte de mercancías mediante contenedores; en la gestión de residuos, a la instalación de estos depósitos en la vía, y, en informática, al guardado de ciertos elementos en contenedores de información.

Para cualquiera de estos sentidos, lo apropiado es usar dicho verbo, pero no “contenerizar”, “conteinerizar” o “containerizar” (por influencia del inglés “containerize”), en los que no se reconoce el término base “contenedor”.

Lo mismo cabe decir del derivado “contenedorización”, que es preferible a “contenerización”, “conteinerización” y “containerización”: “Ha iniciado la segunda fase de contenedorización, con la cual se ampliará el número de contenedores planteado inicialmente con el nuevo contrato de limpieza”, mejor que “Ha iniciado la segunda fase de contenerización”...

Así pues, en los ejemplos iniciales lo conveniente habría sido escribir “Es una plataforma abierta para contenedorizar tu proyecto”, “Estos datos superan ampliamente el tráfico mínimo anual estipulado de toneladas sin contenedorizar” y “Un 25 % de la ciudad está contenedorizada”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.