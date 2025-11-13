Gobernador de Oklahoma conmuta la pena de muerte de un preso minutos antes de su ejecución

"Tras una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda reflexión, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia de Tremane Wood a cadena perpetua sin libertad condicional", dijo en una orden el mandatario estatal.

"Esta acción refleja el mismo castigo que recibió su hermano por el asesinato de un joven inocente y garantiza un castigo severo que mantiene a un delincuente violento fuera de las calles para siempre", agregó.

Tremane Wood, de 46 años, iba morir la mañana de este jueves por el asesinato de un trabajador agrícola migrante durante un intento de robo en 2002.

Aunque los abogados de Wood no han negado su participación en el robo, han rechazado que fuera el responsable del apuñalamiento que acabó con la vida de la víctima.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional recomendó la semana pasada la clemencia para Wood tras una votación dividida de 3-2, al asegurar que el juicio no fue justo.

Esta es la segunda ocasión en la que Stitt, del Partido Republicano, concede clemencia a un condenado a muerte.

Lo hizo por primera vez en 2021, pero había rechazado en otras cuatro ocasiones las recomendaciones de la junta.

El gobernador conmutó la condena de Wood a cadena perpetua, pero indicó que no podrá recibir la libertad condicional.

"En Oklahoma, continuaremos responsabilizando a quienes cometen delitos violentos, impartiendo justicia, protegiendo a nuestras comunidades y respetando el estado de derecho", indicó Stitt en su orden.

Oklahoma ha realizado dos ejecuciones en lo que va de año. Florida, con 15 -y una programada para este jueves-, es el estado que más veces ha aplicado la pena de muerte en 2025.