Goldman Sachs respalda a su abogada tras revelarse correos con Jeffrey Epstein

Los mensajes muestran a Ruemmler, quien fue asesora legal de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, intercambiando comentarios con Epstein sobre Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y hasta sobre los clientes de áreas de descanso de carreteras con sobrepeso.

"Trump es asqueroso", escribió Ruemmler, en respuesta a un comentario de Epstein sobre el republicano.

Un portavoz de Goldman Sachs aseguró que "Kathy es una abogada excepcional y nos beneficiamos de su criterio todos los días", destacando la trayectoria y el desempeño profesional de Ruemmler dentro de la firma.

Según los documentos publicados por los demócratas, los correos incluyen más de una decena de intercambios entre Ruemmler y Epstein y abarcan un periodo de varios meses antes de que ella ingresara a Goldman Sachs, lo que ha generado un debate sobre la relación de figuras corporativas con personas vinculadas a escándalos de abuso sexual, aunque sin pruebas de irregularidades legales.

Trump ha calificado la nueva publicación como "un engaño" en un intento por dañar su imagen y desviar la atención durante el cierre de Gobierno que duró 43 días.