IICA destaca el valor de la agricultura tropical para la seguridad alimentaria y ambiental

El director general del IICA, Manuel Otero, destacó el éxito de Agrizone, un espacio creado en el marco de la Cumbre COP30 que se realiza en Brasil, en el cual ha tenido como objetivo mostrar y discutir el rol del sector agropecuario como solución a los desafíos económicos, climáticos y sociales.

"Las vitrinas tecnológicas que se pueden visitar en la Agrizone, aquí en Belem do Pará (Brasil), demuestran que hay una transformación que ya está sucediendo en torno a la agricultura tropical. La agricultura tropical sustentable ya es una realidad y está destinada a ser, cada vez más, uno de los focos más importantes para la producción de alimentos en armonía con el ambiente", dijo Otero en un comunicado de prensa.

Para el IICA, la AgriZone demuestra el valor de la agricultura tropical para la seguridad alimentaria y la conservación del ambiente y los recursos naturales, que solo pueden caminar juntos. Entre los temas a desarrollar dentro de la agenda se encuentra, la agricultura digital, la bioeconomía, el apoyo a la pequeña producción, entre otros.

"La magnitud de AgriZone y la preparación de este espacio permiten comprender cómo Brasil puede contribuir a la seguridad alimentaria y la conservación ambiental. Esta es una gran contribución de Brasil para mostrar al mundo que la agricultura tropical representa un avance extraordinario, especialmente porque sabemos que el mundo está creciendo y desarrollándose", expresó el presidente de la COP30, embajador André Correa do Lago.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Agrizone es un espacio creado en la COP30 por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y socios clave, cuyo objetivo es dar claridad sobre cómo la producción agropecuaria y la protección de los recursos naturales pueden avanzar de la mano gracias a la investigación y las nuevas tecnologías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como parte de las actividades, Otero conversó con los ministros brasileños de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, y de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias.

Además, compartió eventos con la presidenta de EMBRAPA,Silvia Massruhá, y se reunió con el director de Inversiones del Fondo Verde del Clima (FVC), Henry González, con quien conversó sobre alternativas de financiamiento que sirvan como incentivo para buenas prácticas de los agricultores en términos ambientales.