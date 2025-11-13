Jamaica impone toque de queda en las áreas más afectadas por el huracán Melissa

Según el comunicado de la Fuerza Policial de Jamaica (JCF, en inglés), la medida afecta a varias áreas de las parroquias de Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde se están llevando a cabo operativos de seguridad.

El toque de queda, que se aplicó en la noche del miércoles al jueves y de nuevo hoy, está vigente desde las 22:00 hora local (03:00 GMT) hasta las 6:00 hora local (11:00 GMT).

Durante el toque de queda, los residentes deben permanecer en sus hogares, con excepción de los trabajadores esenciales o las personas que cuenten con autorización escrita del comandante en el terreno.

Melissa, que impactó Jamaica el pasado 28 de octubre como huracán categoría 5, ha causado en el país al menos 45 muertos y daños estimados en entre 6.000 y 7.000 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el suroeste de la isla, gran parte de las viviendas y la infraestructura han quedado destruidas. Se han registrado saqueos, entre otros problemas de seguridad, debido a la falta de electricidad, agua y comida.