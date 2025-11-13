Jóvenes chavistas se comprometen a dar la "vida misma por el futuro en paz" de Venezuela

Los jóvenes, que repetían las palabras pronunciadas por el mandatario, también prometieron construir desde sus comunidades una sociedad socialista, humana y "verdaderamente libre, en un país en paz" y con "un pueblo unido".

El juramento cerró un encuentro celebrado tras una movilización en Caracas en la que participaron más de un millar de jóvenes chavistas, quienes expresaron su rechazo a las acciones de EE.UU., además de su apoyo a Maduro, quien se sumó a la marcha desde el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno.

El líder del chavismo dijo estar impresionado por "la fortaleza y la grandeza de esta movilización" en la que, indicó, "miles de líderes y lideresas del territorio de la juventud" salieron "a decir (que) Venezuela quiere paz", a la vez que les hizo un llamado a cultivar el patriotismo.

Maduro anunció que, en tres o cuatro semanas, se celebrará un "congreso nacional de toda la juventud venezolana para aplicar un proceso popular constituyente y fundar -según dijo- una poderosa confederación de toda la juventud (...) que los coordine a todos", de lo que no dio mayores detalles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Confío completamente en ustedes", expresó el gobernante, quien también pidió a los jóvenes votar el próximo 23 de noviembre por los proyectos comunitarios que serán financiados por el Estado, en una consulta promovida por el chavismo cuya fecha coincide con el cumpleaños de Maduro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), Grecia Colmenares, expresó el compromiso con la organización y movilización ante lo que consideró como "intentos de agresión" y de "doblegar la voluntad del pueblo".

"Por eso hemos salido de manera masiva a nuestras calles", agregó.

Desde agosto, EE.UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro considera que se trata de un intento de sacarlo del poder para así imponer una autoridad "títere" con la que Washington pueda "apoderarse" de los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo.