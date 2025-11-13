Jueces del Supremo de India piden celebrar audiencias virtuales ante la alta contaminación

"¡La situación es muy grave! ¿Por qué están todos aquí? Tenemos la opción de celebrar audiencias virtuales. Por favor, utilícenla. Esta contaminación causará daños permanentes", dijeron los jueces de la corte india durante una audiencia en el máximo tribunal de este país asiático, según el medio especializado en asuntos judiciales Bar and Bench.

Según la plataforma suiza IQAir, que se encarga de monitorizar los niveles de contaminación aérea en todo el mundo, el Índice de Calidad del Aire (ICA) en la capital india alcanzó este jueves su pico entre las 9:30 y las 10:30 horas (4:00 y 5:00 GMT), cuando se situó en 639 puntos.

En ese momento, la concentración de partículas finas PM2.5 en el aire rondaba los cuatrocientos microgramos por metro cúbico, muy por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La exposición prolongada estas partículas finas incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente entre los niños y los ancianos.

El pasado martes, las autoridades indias activaron la Fase III del Plan de Respuesta Gradual contra la contaminación en Nueva Delhi (GRAP), el mecanismo de emergencia anticontaminación que rige en el territorio capitalino.

No obstante, la contaminación ha continuado afectando a la capital india, que ha permanecido envuelta en una densa capa de contaminación tóxica en los últimos días.

Según IQAir, Nueva Delhi ha sido este jueves la ciudad con el aire más contaminado del mundo por delante de la ciudad de Kuwait, Daca, la paquistaní Lahore y la india Calcuta.

Cada invierno, las condiciones meteorológicas, las emisiones de vehículos e industrias cercanas a Nueva Delhi y la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital provocan picos de contaminación en la capital india.