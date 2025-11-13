Juliana 'la colombiana' lanza versión de 'Sin medir distancias' con acordeonero original

La artista presentó la canción acompañada de un videoclip grabado en el Bronx Distrito Creativo (BDC), una renovada zona del centro de Bogotá que pasó de ser uno de los puntos más estigmatizados de la ciudad por las drogas a un espacio dedicado a la cultura, la memoria y las industrias creativas.

Según la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga), entidad pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, el video musical, para el que reunieron a más de 120 personas entre bailarines, realizadores y técnicos, se trata del primero rodado en este lugar tras su recuperación.

Para Juliana, esta nueva versión del tema busca unir generaciones alrededor de una canción emblemática del repertorio colombiano: "Hacer la reversión de este clásico es un reto gigante, pero también un regalo que quería dar a todos como colombianos", expresó.

La presencia de 'El Cocha' Molina —quien tocó en la versión original— aporta un vínculo directo con la historia del tema.

La artista de 27 años también anunció que regresará al Movistar Arena de Bogotá el 22 de febrero de 2026, donde se presentará junto a la icónica Orquesta de Lucho Bermúdez para cerrar oficialmente sus conciertos de 'La Pista', el proyecto con el que ha explorado y reinterpretado los sonidos latinoamericanos.

Juliana inició su carrera en la televisión infantil colombiana y luego incursionó en la actuación, y su gira ya ha pasado por escenarios de Madrid, Barcelona, Lima, Quito y Ciudad de México.