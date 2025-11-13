Mundo
13 de noviembre de 2025 - 14:10

La bolsa española pierde el 0,23 % después de marcar tres máximos históricos consecutivos

Madrid, 13 nov (EFE).- La bolsa española cayó este jueves el 0,23 % y bajó de los 16.600 puntos después de registrar tres máximos históricos consecutivos, afectada por la caída de Wall Street y el retroceso de la banca.

Por EFE

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, que registró un nuevo máximo histórico intradía en 16.661,5 puntos, perdió hoy 38,4 puntos, ese 0,23 %, hasta 16.577,4 puntos. En el año acumula una subida del 42,97 %.

La caída de Inditex y de la banca (el 0,5 % de media), por la recogida de beneficios y el descenso de Banco Sabadell tras presentar resultados, así como el retroceso del 0,8 % de Wall Street al cierre nacional, truncaron un nuevo récord de la plaza española.

El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se negociaba a 63,21 dólares con un alza del 0,8 %.