La ciudad de Buenos Aires colocará bono internacional por unos 600 millones de dólares

Al disertar en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, Macri anticipó que el próximo martes Buenos Aires acudirá al mercado para subastar un título de deuda con el que espera recaudar hasta 600 millones de dólares.

"La de Buenos Aires suele ser una deuda muy buscada porque es muy confiable", aseguró el alcalde capitalino.

Macri señaló que planea destinar unos 400 millones de dólares de los fondos que obtenga con esta operación a financiar obras de infraestructura en la ciudad y el resto, unos 200 millones de dólares, para refinanciar parte de los vencimientos de deuda de la ciudad.

Buenos Aires hará esta subasta en momento en que Argentina analiza un posible regreso a los mercados internacionales de deuda, donde no coloca títulos desde enero de 2018.

El anuncio de Macri también coincide con un incremento reciente de las colocaciones de obligaciones negociables de empresas argentinas una vez que las condiciones financieras del país suramericano mejoraron después de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.