La ministra española Sara Aagesen es nombrada facilitadora para mitigación en la COP30

Aagesen fue propuesta para esas funciones por la presidencia brasileña de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30) y, según dijeron a EFE fuentes de su despacho, se trata de "un rol de relevancia" y "una labor que recae en figuras clave".
Una de las tareas de la funcionaria española será "conducir los debates técnicos y políticos en áreas especialmente sensibles para la negociación climática".
En particular, Aagesen asumirá "la facilitación en el ámbito de la mitigación, uno de los pilares centrales de la cumbre y la cuestión que determina los nuevos compromisos de reducción de emisiones", conocidos por las siglas NDC, agregaron las fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica de España.
De ese modo, la ministra tendrá la labor de orientar las conversaciones entre las partes, promover el entendimiento mutuo y buscar puntos de consenso que permitan avanzar en los acuerdos que se alcancen en el marco de la COP30.
