La música de la Sol Band de Gaza muestra a España el dolor del pueblo palestino

Sus melodías sonaron en la Universidad del País Vasco (norte de España), en la que los jóvenes músicos actuaron como la voz de resistencia del pueblo gazatí, en un espectáculo antesala del partido de fútbol que jugarán este sábado las selecciones palestina y vasca.

Fundada en 2012, los cinco integrantes de la Sol Band de Gaza fusionan la música tradicional palestina con el pop contemporáneo, y gracias a las redes sociales y las plataformas de reproducción, valoran que su música haya logrado traspasar las barreras del bloqueo en Gaza.

"El genocidio de Israel hacia los palestinos comenzó realmente hace 20 años", expresó Rahaf Shamaly, la vocalista principal y única mujer del grupo, que entre tema y tema ha tratado de exponer cómo es el día a día de quienes sobreviven en tiendas de campaña y el dolor de los traslados de un campo de refugiados a otro, en busca de supuestas zonas seguras.

Con las letras de sus canciones, las fotos de la ciudad en ruinas y los vídeos grabados en Gaza esta banda trata de narrar al mundo cómo resisten los palestinos entre las ruinas y el miedo a los bombardeos y los tiroteos por parte del Ejército israelí, así como la muerte, el hambre y la lucha por encontrar agua y comida.

Los integrantes del grupo explicaron que viven en el "exilio", tras haber dado conciertos en Turquía, Francia y Bélgica, y han agradecido el apoyo y la solidaridad que están recibiendo en el País Vasco.