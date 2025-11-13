La Policía de Venezuela detiene a un hombre por llevar más de 16 kilos de drogas

En su cuenta de Instagram, la cartera de Estado precisó que funcionarios del CICPC decomisaron al detenido 30 envoltorios que contenían la droga, así como una balanza digital, un teléfono celular y un arma de fuego.

Este hallazgo se hizo durante el allanamiento a una vivienda, luego de que agentes policiales vieran al sujeto, ahora detenido, con "actitud nerviosa y evasiva", según el Ministerio.

En otro operativo, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a un hombre en el estado Barinas (oeste) con 340 envoltorios de marihuana que pesaban dos kilos.

El viernes pasado, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que las autoridades incautaron 1.253 kilos de marihuana en el estado Lara (oeste), sin precisar si hubo detenidos.

El funcionario informó entonces que en Venezuela se han incautado más de 63.000 kilos de drogas este año.

Estados Unidos acusa al Gobierno venezolano de formar parte de las redes de narcotráfico que transportan drogas a Norteamérica, un argumento que Washington esgrime para mantener su despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de las venezolanas, y atacar lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico.