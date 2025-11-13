La primera central nuclear británica de reactores pequeños se construirá en Gales

Este proyecto será desarrollado por la empresa pública Great British Energy-Nuclear (GBE-N) y cuenta con una inversión gubernamental de 2.500 millones de libras (2.825 millones de euros), según un comunicado divulgado hoy por el Ejecutivo.

Los pequeños reactores modulares (SMR) son minicentrales nucleares de menor tamaño, diseñadas para instalarse como módulos prefabricados.

El Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas (DESNZ, en inglés) indicó que la construcción puede generar hasta 3.000 puestos de trabajo en la economía local galesa.

El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló en el comunicado que el Reino Unido "fue en su día líder mundial en energía nuclear, pero años de abandono e inacción han provocado que lugares como Anglesey (Gales) se hayan quedado rezagados".

"Hoy, eso cambia. Estamos utilizando todos los recursos a nuestro alcance —reduciendo la burocracia, modificando las leyes de planificación y apoyando el crecimiento— para construir el primer reactor modular pequeño (SMR) del país en el norte de Gales", agregó.

El ministro de Energía y Cambio Climático, Ed Miliband, afirmó que la energía nuclear y otras energías limpias, como las renovables, ofrecen la posibilidad de alcanzar la "soberanía y la abundancia energéticas", algo que "todo país sensato necesita en el siglo XXI".

"El petróleo y el gas del Mar del Norte seguirán desempeñando un papel importante durante las próximas décadas, pero ahora es el momento de desarrollar nuestros recursos de energía limpia", añadió.

Se espera que los reactores de la central Wylfa (Anglesey) comiencen a suministrar energía a partir de mediados de la década de 2030.