La producción de vehículos en Brasil creció un 5,2 % hasta octubre

Pese al fuerte aumento, la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) reconoció que el sector no alcanzará la meta de crecimiento del 7,8 % que esperaba para este año, cuando proyectaba producir 2,75 millones de automóviles, comerciales ligeros, autobuses y camiones.

El presidente ejecutivo de Anfavea, Igor Calvet, explicó que para lograr ese objetivo sería necesario fabricar más de 250.000 vehículos mensuales tanto en noviembre como en diciembre, una cifra que considera inviable en el actual ritmo de producción.

"Ya contamos con que no será posible crecer un 7 % este año", afirmó el dirigente.

Según la entidad, lo más probable es que 2025 cierre con una producción de entre 2,65 y 2,68 millones de vehículos, lo que representaría un aumento de entre el 4 % y el 5 % en comparación con 2024.

Calvet destacó, no obstante, que el resultado confirma la recuperación gradual de la industria tras un inicio de año marcado por oscilaciones en las fábricas y mejoras recientes en las condiciones de crédito.

En octubre, la producción nacional alcanzó 247.800 unidades, un 0,5 % menos que en el mismo mes del año anterior, aunque un 1,8 % por encima de septiembre.

Las ventas internas sumaron 260.700 vehículos en octubre, una caída interanual del 1,6 %, pero un incremento del 7,2 % respecto al mes previo, impulsado por promociones y renovaciones de flotas.

En el acumulado de diez meses, el mercado brasileño registró 2,17 millones de unidades vendidas, un 2,2 % más que en 2024.

Las exportaciones, en cambio, tuvieron un desempeño desigual. En octubre fueron embarcadas 40.600 unidades, un 6,8 % menos que en el mismo mes de 2024 y un 22,7 % por debajo de septiembre.

Aun así, el resultado acumulado del año sigue siendo positivo: 471.400 vehículos exportados en los diez primeros meses del año, un salto del 43,8 % frente al mismo periodo de 2024, con Argentina como principal destino.