La progresista Katie Wilson hace historia al ganar la Alcaldía de Seattle, EE.UU.

La elección de Wilson, que se define como socialista, representa una victoria para los progresistas en la Costa Oeste de los EE.UU., tras lograr una campaña exitosa similar a la del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

Durante su campaña, la organizadora de 43 años abogó por mayores impuestos a las corporaciones y programas de vivienda asequible.

Cofundadora de Transit Riders Union, un grupo de defensa que impulsa el acceso a transporte público a las personas de bajos recursos, Wilson fue una dura crítica de los desalojos de las personas sin hogar en Seattle.

Los expertos políticos afirman que la estrategia de Wilson para captar el voto joven la ayudó a remontar en la recta final de la campaña a Harrell, que había estado en el cargo desde 2021.

En los primeros conteos Harrell tenía una ventaja de más de 10.000 votos y aventajaba a su rival por ocho puntos, pero Wilson logró superarlo por unos dos mil votos en el conteo final, lo que representa una de las elecciones más cerradas para dirigir el Ayuntamiento de Seattle.

"Le deseé lo mejor", dijo Harrell en una conferencia de prensa tras hablar con la ganadora.

"Fue una conversación muy agradable. Sigo teniendo mucha fe en el futuro de este país y de esta ciudad. Esa es la actitud que debemos tener", agregó el alcalde, que fue miembro del Concejo de Seattle por doce años.

Los sindicatos de trabajadores se han volcado a felicitar a Wilson, que este jueves en un mensaje en X que será “un honor estar en la lucha por los trabajadores” junto a los miembros y líderes sindicales.

La victoria de la organizadora se une a la de Mamdani, que defendió una campaña de soluciones progresistas al alto costo de vida en la Gran Manzana, y que ha sido duramente criticado por el Gobierno del presidente Donald Trump.