La tasa de paro en Francia sube una décima en el tercer trimestre y tres en un año al 7,7%

Entre julio y septiembre, el número de parados en Francia aumentó en 44.000 hasta los 2,4 millones de personas, precisó el INSEE en un comunicado.

En ese tercer trimestre disminuyó en dos décimas la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años hasta el 18,8 %, lo que significa que se acumula una caída de ocho décimas en un año.

Para el grupo de los que tienen entre 25 y 49 años, por el contrario, el desempleo creció dos décimas entre julio y septiembre y cinco en doce meses hasta el 7,1 %.

Por último, para los de 50 años y más, la tasa de desempleo subió tres décimas en el tercer trimestre y cuatro en un año hasta el 5,1 %.

