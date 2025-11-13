La Unión por el Mediterráneo pide acelerar la acción climática para evitar desplazamientos

El secretario general adjunto de la UpM, Grammenos Mastrojeni, describió en rueda de prensa los desafíos climáticos de la región, amenazada por la subida de las temperaturas y del nivel del mar, y dijo que la cooperación regional es necesaria para combatirlos, pese a las diferencias que hay entre las orillas.

"Nadie por sí solo tiene suficientes recursos en la región para enfrentar una crisis de esta magnitud y velocidad", declaró, antes de decir que una de las mayores prioridades debe ser la adaptación de las poblaciones a los efectos de la crisis.

Mastrojeni lamentó que el Mediterráneo "no existe como ente" en las negociaciones climáticas que se realizan en las COP, ya que los países europeos y los vecinos de las otras orillas son divididos en dos grupos geográficos diferentes.

La organización intergubernamental, cuya sede está en Barcelona y que reúne a 16 países de las dos orillas del Mediterráneo, apunta que hasta 20 millones de personas puede verse obligadas a desplazarse de sus hogares hasta el año 2100 si se mantienen las tendencias actuales, según datos de informes ya publicados citados por la UpM.

Eso se debe a que las temperaturas de la zona aumentan un 20 % más rápido que la media mundial y a que el nivel del mar sube 2,8 milímetros al año.

Este incremento puede llevar a una elevación de hasta un metro en este siglo, lo que es suficiente para poner en jaque a ciudades como Barcelona, Venecia o Alejandría, en una región donde un tercio de la población vive en la costa.

En este contexto, la UpM anunció que ya se está preparando el segundo informe científico regional, previsto para 2026, con el objetivo de apoyar el diseño de políticas públicas.

Al mismo tiempo, la organización planea lanzar este mismo año un conjunto de herramientas financieras para facilitar la canalización de recursos a iniciativas climáticas y que ofrecerán acceso a evaluaciones de riesgo y orientación sobre permisos.