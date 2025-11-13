Las Migas, tras alzarse con un Latin Grammy: "Es nuestro regalo al mundo del flamenco"

"Para nosotras este disco es realmente importante porque es nuestro regalo al mundo del flamenco", afirmaron las artistas durante su paso por la alfombra roja previa a la gala, que se celebra en Las Vegas (EE.UU).

Este galardón "queremos dedicarlo a nuestra música a las niñas, a las generaciones que vienen para que se dediquen a la música. La visibilidad de lo que estamos haciendo hoy es un gran hito más para esto", agregaron.

El flamenco actualmente "está viviendo una época preciosa porque está llegando a lugares, está súper fusionado y cada uno está dando su visión del flamenco y allá donde vamos lo paseamos", indicaron.

Las Migas apostaron por la estrella puertorriqueña Bad Bunny como uno de los grandes favoritos de esta ceremonia, que se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes). El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

