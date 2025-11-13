Las tropas rusas continúan su avance en Kúpiansk y en otros frentes, según Defensa

"El destacamento está limpiando la zona occidental de Kúpiansk, junto al río Oskol, de efectivos de la Fuerzas Armadas de Ucrania", afirmó el comandante de una compañía de asalto rusa, identificado con el nombre en clave de 'Snieg' ('Nieve') en un vídeo publicado en el canal de Telegram de Defensa.

Con el rostro embozado, el militar indicó que la operación se desarrolla según los planes previstos.

"El enemigo se repliega a lo largo del río. Cumpliremos nuestra misión", aseguró.

Según Defensa, "las unidades de asalto del 6º Ejército continúan aniquilando a la formaciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas cercadas en el área de Kúpiansk".

En la pasada jornada, añadió el mando ruso, las fuerzas desplegadas en esa zona repelieron tres contraataques de las tropas ucranianas con el propósito de romper el cerco.

Además, siempre según el parte castrense, unidades de asalto del 2º ejército ruso llevaron a cabo acciones ofensivas en la ciudad de Pokrovsk, que, junto con Kúpiansk, ha sido escenario de los combates más intensos de los últimos meses.

El mando militar ruso informó asimismo de que sus tropas se hicieron con el control de otras dos localidades ucranianas: Sinnélnikovo, en la región de Járkov, y Danílovka, en la de Dnipropetrovsk.