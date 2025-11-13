Líder de Eagles of Death Metal: sería un "honor" actuar en Bataclan 10 años después de 13N

"Si me permiten tocar allí, por supuesto! (...) Sería un gran honor", aseguró Hughes en una entrevista al diario Le Parisien horas antes de participar este jueves en la ceremonia principal de las conmemoraciones de los atentados del 13N, que dejaron 132 muertos, cientos de heridos y que provocaron una profunda herida en la sociedad francesa.

Cantó junto al Coro del 13 de Noviembre, un grupo formado por víctimas de los atentados, a las que se refirió como sus "hermanos y hermanas".

Juntos interpretaron ‘You’ll Never Walk Alone’ (1945), de la banda británica Gerry and the Pacemakers e himno del Liverpool FC, que se canta también en homenaje a las 96 víctimas de una estampida en el estadio de Hillsborough en 1989.

Una canción dedicada a los supervivientes de los atentados y a las familias de las víctimas, así como a todos los que estuvieron en primera línea de acción: fuerzas del orden, bomberos o médicos que trabajaron en primera línea durante aquella larga noche de terror.

"Aquí provoqué controversia (en 2016 insinuó una posible connivencia entre los terroristas y la seguridad de Bataclan), pero me perdonaron. En Estados Unidos no es así. Los franceses entendieron que yo también era una víctima, que era uno de ellos, y me dieron una segunda oportunidad", declaró el cantante y guitarrista.

En la entrevista confesó que, diez años después de los atentados de París, "a menudo" siente "una sensación de ausencia, un vacío". "Dejé una parte de mi corazón aquí. No es solo una cuestión artística o simbólica; es muy real", aseguró.

"Después del Bataclan, volver a los escenarios era impensable (...) Me sentía culpable por haber sido la trampa que llevó a mis amigos a esa situación. Pero el pueblo francés enseguida me dijo: 'Por favor, no pares', 'Por favor, vuelve a tocar'. Recibí muchísimas cartas", desveló.

Y es gracias a esos apoyos y a compañeros de la profesión, como U2, que "se negaron -dijo- a dejarme sucumbir a la desesperación, que sigo siendo músico, artista, y sigo amando el rock 'n' roll… Les estoy profundamente agradecido. Sin esta conexión, me habría hundido", reconoció.

Tras el ataque, del que los miembros de la banda salieron ilesos, cancelaron su gira europea, pero menos de un mes después, el 7 de diciembre, participaron en un concierto de U2 en París.

El 16 de febrero del año siguiente regresaron a París para actuar en la sala Olympia. El líder del grupo, Jesse Hughes, invitó al público a tomarse "un momento para recordar", sin mencionar los atentados.

Y aunque el grupo expresó su deseo de dar el primer concierto en Bataclan cuando la sala reabriera sus puertas, finalmente fue Sting quien actuó, el 12 de noviembre de 2016, y Hughes se alegró "muchísimo" de que el local "volviera a tener vida".

"El Bataclan me dejó hecho polvo… Pero Josh (Josh Homme, cofundador del grupo) insistió en que hiciéramos otro disco, y estoy listo. Lo grabaremos el año que viene; las canciones ya están escritas. No voy a dejar que los malos me quiten nada. Habrá una canción sobre París", avanzó.

La divisa de París "Fluctuat Nec Mergitur" (Zarandeada por las olas, pero no se hunde) se ha convertido en su lema, hasta el punto que ocupa toda su espalda en forma de tatuaje.

Confesó además que su amor por Francia es tan intenso que va a pedir la nacionalidad francesa. "Voy a solicitar la ciudadanía francesa… Lo voy a hacer, no bromeo. Amo este país, amo a su gente (...) Hoy me siento francés".