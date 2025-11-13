Los Óscar de la Ópera reconocen al Real de Madrid como el teatro más sostenible del mundo

Este es el segundo premio que recibe el coliseo madrileño en estos premios, conocidos como los Óscar de la ópera y creados en 2012 por la revista británica 'Ópera', pues en 2021 fue distinguido como mejor compañía del mundo, y además fue anfitrión al año siguiente, en la primera edición fuera de Londres.

El Teatro Real informó del reconocimiento recibido en una ceremonia celebrada en la Ópera Nacional de Grecia, en el Stavros Niarchos Hall, en la que competía con la Ópera de Wuppertal (Alemania); la Ópera de Santa Fe (EE.UU.); la Ópera Popular de Viena (Austria); el Festival de Longborough (Reino Unido)y la Ópera de Leipzig (Alemania).

Justin Way, director de producción; Enrique Collell, secretario general; y Nuria Gallego, directora de Infraestructuras y Servicios Generales, recogieron en Atenas ese galardón que reconoce un proyecto iniciado en 2019 y que, denominado Teatro Más Sostenible, tenía como objetivo convertirse en un edificio de consumo energético casi nulo.

Para Way, el galardón es una "motivación para seguir adelante".

El pasado marzo, el Teatro Real presentó su cubierta solar transitable con más de 2.000 placas fotovoltaicas, que cubren 1.500 metros cuadrados y que, junto al resto de medidas de eficiencia aplicadas, permitió que el edificio pasase de una calificación energética D a la A.

Las intervenciones se enmarcaron en el Plan de transición energética en la Administración General del Estado.

El teatro se convirtió en el primer bien de interés cultural en entrar en el Registro del Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en obtener el Certificado de Ahorro Energético (CAEs).