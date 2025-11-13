Melania Trump presenta iniciativa para apoyar a jóvenes criados en hogares de acogida

El presidente, Donald Trump, firmó hoy una orden ejecutiva para la creación del programa llamado "Fomentando Futuro", que reúne a una serie de entidades federales y organizaciones sociales, así como al sector privado para generar nuevas alternativas de desarrollo para jóvenes sin hogar.

Durante el acto para presentar la campaña y firmar la orden ejecutiva la primera dama aplaudió el "constante compromiso" de su esposo con esta iniciativa y extendió su felicitación a los miembros del gabinete que concibieron el programa.

Melania Trump agregó que desde 2021 desarrolló "la idea de establecer una plataforma impactante con una misión: brindar a las personas de la comunidad de acogimiento familiar la posibilidad de lograr un puesto de trabajo de nivel inicial y la independencia financiera".

"Hago un llamado a los líderes de estas diversas organizaciones, incluido el sector privado, para que se unan a mi esfuerzo", dijo Melania desde el Salón Este de la Casa Blanca ante una audiencia que incluía legisladores, miembros del Gabinete y miembros de la comunidad de acogimiento familiar.

La iniciativa más amplia "Fomentando el Futuro" es una continuación de "Sé el mejor", que fue el programa principal de Melania durante el primer mandato de Trump en materia educativa y que ofrece becas a jóvenes que actualmente están o estuvieron en hogares de acogida.

Las escuelas participantes incluyen la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de Miami, la Universidad de Villanova y la Universidad Oral Roberts, según la oficina de la primera dama.

La orden ejecutiva firma hoy también crea un centro en línea que ayudaría a los jóvenes en hogares de acogida a conectarse con recursos clave para su educación y carrera profesional, al tiempo que aumenta el acceso a vales y subvenciones para apoyarlos en esos esfuerzos.