Milei: Acuerdo con EE.UU. refleja voluntad de Argentina de ser una economía "más abierta"

"Hoy acaba de firmarse el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente", expresó Milei al disertar en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la ciudad argentina de Corrientes (noreste).

Argentina y Estados Unidos establecieron este jueves en Washington un acuerdo marco con vistas a la firma de un pacto sobre comercio e inversión que, entre sus elementos principales, incluirá aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual y abarcará desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.

De acuerdo a un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca, Estados Unidos y Argentina se comprometieron a trabajar "con celeridad" para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo los trámites formales dentro de cada país para que el pacto pueda entrar en vigor.

El acuerdo marco fue anunciado tras un encuentro en Washington entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

"Estamos trabajando en que la economía argentina sea más abierta porque aquellas economías que son más abiertas son más productivas y son más ricas y el mejor reflejo es que hoy salió el acuerdo bilateral con los Estados Unidos cuando los profetas del apocalipsis decían que no iba a salir nada", dijo Milei.

En octubre pasado, en el marco del encuentro de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca, ambos gobiernos habían confirmado que buscaban firmar un acuerdo comercial.

Estados Unidos es el mayor país inversor extranjero directo en Argentina y uno de los principales socios comerciales del país suramericano.

En materia comercial, Estados Unidos es el tercer destino de las exportaciones de Argentina, por detrás de Brasil y China.

Asimismo es el tercer país origen de las importaciones de Argentina, también por detrás de Brasil y China.

De acuerdo a los datos oficiales más recientes, en los nueve primeros meses de este año Argentina exportó a Estados Unidos por un total de 5.689 millones de dólares, con un alza interanual del 2,1 %, mientras que importó desde los Estados Unidos por 7.854,9 millones de dólares, con un aumento del 17,8 %.