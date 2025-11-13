Ministra apunta al desarrollo de una política industrial a largo plazo en Uruguay

Así lo dijo durante su participación en la celebración del Día de la Industria, en la que también participaron el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades del Gobierno.

Cardona subrayó que Uruguay tiene que elaborar una política industrial para el año 2050 y remarcó que se debe trabajar de la forma que se hizo con el cambio en la matriz energética, donde se logró un consenso y se ejecutó una política de Estado llevada adelante sin importar quién se encontraba gobernando.

En ese sentido, recordó que un empresario le preguntó en Estados Unidos cómo veía a Uruguay en 15 años y dijo que espera que sea un hub regional de todo. "Quiero que sea un hub regional de industria, de telecomunicaciones, de conocimiento, de academia y talento", sentenció.

Agregó que sin una política industrial será difícil llegar al desarrollo de Uruguay y que por ello su cartera está poniendo el foco en la industria.

Asimismo, detalló que el país deber seguir el ejemplo de países como China o Estados Unidos que tienen una "clara" política industrial, aunque enfatizó que debe hacerlo reconociendo su propio talento y capacidades.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García, apuntó que una industria nacional más fuerte es "fundamental" para el desarrollo sostenible del país.

Pidió a todos los presentes que transmitan ese mensaje, que defiendan la industria y que sean parte de un esfuerzo colectivo, remarcando que si todos empujan para el mismo lado habrá un Uruguay "con más y mejor industria" que lo convertirá en "un país más justo, más próspero y sostenible".

"Uruguay sigue teniendo prestigio internacional, una estabilidad política, social y económica que muchos países envidian. Sumado a una inflación cada vez más controlada (...) Estamos a tiempo de aprovechar esas ventajas", concluyó García tras remarcar las diferentes problemáticas que enfrenta el sector.