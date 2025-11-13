Nicki Nicole: La nominación al Latin Grammy fue "muy sorpresiva y lo representa todo"

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La cantante argentina Nicki Nicole, candidata al Latin Grammy a mejor álbum de música urbana por 'Naiki', recibió esta nominación de manera "muy sorpresiva" y para ella "lo representa todo", ya que acabó siendo un disco en vez de un EP, como tenía previsto, porque las canciones se excedieron.